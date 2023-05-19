樂飛創新公司開出薪資上看120k要找無人機飛控軟體工程師。（廖素慧攝）

雲嘉南分署在嘉義辦徵才活動，邀集23家廠商，釋出逾700個工作機會。（廖素慧攝）

嘉義縣朴子就業中心辦徵才，吸引不少民眾找工作。（廖素慧攝）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心今天在嘉義縣立體育館舉辦徵才活動，有23家廠商，釋出逾700個工作機會，其中近8成職缺免經驗，還有120K高薪徵求無人機飛控軟體工程師，卻找嘸人，全場吸引約500名求職者。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，進入畢業旺季，這次徵才活動就是要協助應屆畢業青年找工作，也補足企業所需人力，特別邀約23家在地知名廠商來徵才，希望帶動民眾返「嘉」工作。

劉邦棟還說，雲嘉南分署職訓學專長，不僅學費全免，還能提升職能，強化職場競爭力，目前有電機、電子、營建、機械等4大職群逾30個職類課程可供選擇。

近年來嘉義縣政府與中央攜手合作，開創無人機產業鏈，規畫將嘉義打造為無人機載具產業重鎮，樂飛創新公司也在現場展示大型無人機，希望吸引人才進而招募到所需人力。

樂飛創新公司專案經理劉俊佑說，無人機逐漸廣為應用於軍用、商業、農業、運輸等各領域，未來產業前景看好，該公司正擴大徵才，有工程師、產品專員、業務等職缺，其中性能工程師與無人機飛控軟體工程師薪資80K至120K不等，歡迎優秀人才加入。

雲嘉南分署表示，120K高薪職缺目前還沒有找到人才，而此次活動共有約700個工作機會，其中近8成職缺免經驗，包括工程師、餐飲人員、品保人員、倉管人員、會計、作業員等職缺，也有廠商開出65K找鑄壓工程師。

嘉義縣馬稠後園區廠協會總幹事李東權指出，馬稠後園區目前有30多家廠商，包括生產手術刀的大瓏企業、食品、電腦外殼製造、塑膠射出、生技等廠商，透過徵才活動找到人力僅約1成，傳產的媒合率較高，但像大瓏企業開高薪要找高階專業人才還是不容易。

李東權坦言，馬稠後園區有多家精密企業需求高度專業人才，但考慮到生活、孩子就學等環境條件，要延攬專業人力到位確實有難度。