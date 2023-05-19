AI聊天式機器人ChatGPT官方手機版App來了，目前只提供蘋果（Apple）iOS用戶免費下載，且美國果粉搶先體驗，未來幾周將陸續開放其他國家。外媒提醒用戶快刪除7款有騙錢嫌疑的山寨ChatGPT App，以免荷包大失血。

路透報導，ChatGPT研發公司OpenAI表示，手機版本 ChatGPT將是免費使用，且沒有廣告，支援跨平台的資料同步，若是ChatGPT Plu訂戶將可獨家使用GPT-4功能，搶先體驗新功能和更快回應的速度，

目前iOS版ChatGPT先開放給美國用戶，幾周後再陸續推展至其他國家。

國外科技網站PhoneArena報導，在官方版ChatGPT手機版App未上架之前，不論是Google Play商店或是蘋果App Store，充斥著不少非官方版本的ChatGPT相關應用程式，其中部分有詐騙嫌疑。

這些扛著ChatGPT招牌的騙錢App，先以免費試用來吸引用戶下載，等到免費期限過後就直收取高額費用，或是不斷用廣告來轟炸用戶，這些App還會利用虛假評論，讓他們看起來像是一般的App。

外媒盤點7款非官方ChatGPT App，警告用戶千萬別下載，並趕快刪除，更重要的是要取消訂閱，才不會被收費。其中一款被點名的App叫「Genie」，一周收費7美元（約台幣210元），一年收費70美元，光是4月份就暴賺100萬美元（約台幣3000萬）。

★【刪除以下7款非官方ChatGPT App】

•Chat GBT：三天免費試用期結束後，每週收費6美元，每年收費 312 美元。開發者僅在3月就賺了 10,000 美元。

•Genie：一周收費7美元，一年收費 70 美元。4月份賺了100萬美元。

•GAI Assistant：付費版每周收費6美元，免費版每天有十次輸入限制。3月份為開發人員賺取約15,000美元。

•AI Chat GBT：每月6.49歐元。

•AI Chat - Chatbot AI Assistant：嘗試每周收取 8 美元，但可以繞過提示。

•Genie AI Chatbot： 每周7美元或每年70美元的訂閱。4個月帶來 70萬美元收入。

•AI Chatbot - Open Chat Writer：每月收費6.99 美元或每年79.99 美元。