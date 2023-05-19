台泥（1101）企業團所屬台灣通運19日宣布，旗下引進的全台首輛電動大貨卡，將為全球家具家飾領導品牌IKEA宜家家居提供零碳綠色物流服務，這台亞太率先上路的電動大貨卡將由IKEA物流中心出發，每日為台北內湖、桃園和台中店等三家店提供補貨服務。IKEA的充電設施也由台泥企業團的台泥儲能規劃建置，也期許未來雙方於儲能領域能進一步合作。

IKEA目標2025年前將產品運送的碳排放降於零，並在2030年實現氣候正效益；台泥企業團則是於2017年底啟動轉型升級，2020年完成科學減碳目標SBT設定，積極落實減碳。

台泥指出，擁有相同永續理念的IKEA、台灣通運、台泥儲能三方合作，將持續推動電動運輸的期程，打造台灣零碳綠色物流生態圈。

台泥儲能在IKEA物流中心以及台中店皆設置了充電設施，也根據IKEA綠色物流路線圖，為其試算規劃最佳充電方案，讓電動大貨卡可於裝卸貨物同時完成充電，協助控制時間成本，消除企業轉換電動車初期的里程焦慮。

台泥指出，台通第二輛26噸電動大貨卡車也完成掛牌，目前已有科技、生技品牌客戶洽談中。後續台通規劃引進更多不同形式的商用電動運具，包括電動曳引車，並針對客戶需求提供客製化規畫方案，減碳成果將全部歸屬企業客戶，可為客戶取得符合溫室氣體盤查範疇三之碳排放減量。

台通董事長辜公怡指出，運輸部門高居全台第四碳排放主要來源，公路運輸碳排佔比更高達95.6％，因此唯有運具電動化以及無碳化，運輸部門的淨零轉型才有可能完全實現。推動電動運具會讓碳排下降，台灣通運願意與價值觀一致的運營商與客戶攜手同心，減碳之路才有契機。