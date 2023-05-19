南投縣議員19日在縣政總質詢為近48萬縣民請命，要縣府向中央爭取在南投縣設置醫學中心。（楊靜茹攝）

南投縣議員林儒暘強調，為何希望大型醫院進來？因為大家不敢在南投就醫呀！這才是問題根本。（楊靜茹攝）

南投縣議員石慶龍指，不只魚池人到台中就醫，連草屯人都跑台中看病，要縣府強化醫療品質。（楊靜茹攝）

南投縣議員簡千翔串連多議員為近48萬縣民請命，要求大型醫療院所進駐南投。（楊靜茹攝）

區域醫院醫療品質讓南投人怕怕 議員建請爭取設醫學中心

南投縣醫療資源匱乏，不僅沒有醫學中心，13鄉鎮市也有3個鄉鎮市衛生所沒醫師，多名南投縣議員19日在縣政總質詢為近48萬縣民請命，要縣府向中央爭取設置醫學中心。南投縣長許淑華說，中彰投有4家醫學中心，醫學中心額度已滿，受制法規無法設置，府會將串連其他縣市、立委，建請中央修法放寬設立條件。

「大型醫療院所進駐南投！」南投縣議員洪明科、簡賜勝、吳瑞芳、林芳伃、蔡宗智、石慶龍、全文才、林儒暘、簡千翔、莊士傑19日在縣議會疾呼，強調縣民健康刻不容緩，要求縣府盡速向中央爭取醫療中心進駐南投。

南投縣衛生局長陳南松說，醫療產業並非自由市場，由中央統籌分配，99床以下醫療院所設立由縣市主管機關審核，但百床以上須提報衛福部許可，衛福部將全台分成17個醫療網，中彰投454萬人是中區醫療網，已有4家醫學中心，所以南投無法再增設，此番言論讓議長何勝豐動怒：「中央規定人口不足不能設置大型醫院，中央把南投縣47萬多人當作瘋子？」

林儒暘強調，為何希望大型醫院進來？因為大家不敢在南投就醫呀！這才是問題根本，長輩或孩子生病，大部分還是往台中市的醫學中心就醫。石慶龍直言：「南投人為何不敢去區域醫院？因為很怕！」

許淑華表示，中彰投的醫學中心已額滿，縣府將依議會決議，府會將串連其他跟南投類似情況的縣市、立委，行文向中央建請修法放寬設置醫學中心的條件。同步強化現有醫療資源，縣內區域醫院和外縣市醫學中心合作，提供縣民醫學中心品質的醫療資源，維護鄉親就醫品質與權益，「大家都繳一樣的健保費，醫療品質不應該有差別待遇」。

許淑華指出，縣府4年來已向中央爭取醫中計畫補助5億5800萬元，由醫學中心調派28名專科醫師支援縣內5家醫院，也將依議長何勝豐建議，強化各鄉鎮市衛生所的基層醫療功能，責由衛生局研議改善計畫，提高誘因，吸引優秀醫學人才進駐，盡快補足衛生所的主任醫師職缺，讓偏鄉居民也能獲得完善的醫療與照顧。