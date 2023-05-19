真相影片曝！駕駛硬闖柵欄開進淹水地下道，竟甩鍋系統故障。

新竹市昨夜降下大雨，造成三姓橋地下道一度淹達3、4公尺，有車主稱其因當下柵欄警示系統未作動，誤闖淹水地下道導致愛車泡水。但新竹市府調閱監視器後查出真相，柵欄有確實放下，但駕駛被擋住停下後，執意進入地下道導致受困，強調當下並無柵欄警示系統故障，導致害民眾受困之情形，後續也會依法辦理。

市府指出，有民眾向媒體投訴，香山區元培街三姓橋地下道柵欄警示系統故障，導致將車輛開進積水地下道遭受困，市府於清晨4時45分立即派遣分隊到達現場協助救災。

市府表示，事後經工務處、消防局、警察局等相關單位調閱資訊後發現，當時情況為地下道警示系統正常運作，且柵欄有確實放下，而該輛車無視號誌警告，被柵欄擋住先停下後，再違規行駛至對向車道，並執意進入地下道，因此導致受困。

市府表示，受困者被救援的當下，消防局同仁還原經過指出，受困者表示「駛入地下道前確實有聽到警示聲及看見柵欄放下，惟認為水位不深由柵欄旁強行通過導致受困」。

市府在釐清責任歸屬後表示，當下三姓橋地下道並無柵欄警示系統故障，導致害民眾受困之情形，後續市府皆會依法辦理。