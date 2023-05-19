中國大陸外交部發言人汪文斌19日主持例行記者會。有記者提問，第76屆世界衛生大會註冊將於本周截止，台灣方面仍沒有收到與會邀請。對此，汪文斌強調：「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題上，中方立場是一貫、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。」

汪文斌說，2009年至2016年，台灣連續8年以中華台北名義和觀察員身分參加了世界衛生大會，這是在兩岸均堅持體現一中原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商作出的特殊安排。一中原則是兩岸關係和平發展的政治基礎，也是中方對台灣參與世衛大會作出特殊安排的政治基礎。民進黨自2016年上台以來，將政治圖謀置於台灣人民福祉之上，頑固堅持台獨分裂立場，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在。為了維護一中原則、捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方決定不同意台灣參加今年世衛大會。

汪文斌指出，台灣當局聲稱不讓台參加世衛大會將導致國際防疫體系出現缺口，這不過是其圖謀參與世衛大會的謊言和藉口。大陸政府始終高度重視台灣同胞健康福祉，在一中原則前提下，對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排。根據中方同世衛組織達成的安排，在符合一中原則的前提下，台灣的醫療衛生專家可以參與世衛組織的相關技術會議。僅僅過去一年，台灣醫療技術專家參加世衛組織技術活動就達到24批26人次。台灣能夠及時獲取世衛組織發布的全球突發公共衛生事件資訊，台灣地區發生的突發公共衛生事件資訊，能夠及時向世衛組織通報。截至2023年5月，大陸政府已向台灣通報新冠疫情超過500次，包括在大陸確診的台灣居民資訊，這些安排確保了無論是台灣還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣均可及時有效應對。

汪文斌表示，民進黨當局拿參與世衛大會做文章，不是出於防疫的需要，而是要達到擴大台獨國際空間的目的。中方作出不同意台灣參加今年世衛大會的決定，得到國際社會廣泛支持和理解。一段時間以來，近140個國家向中方表明堅持一中原則、反對台灣參加世衛大會的立場，近百個國家就此專門致函世衛組織祕書長或公開發表聲明，這再次證明，一中原則是國際社會人心所向、大勢所趨，也充分體現了絕大多數國家在世衛大會涉台問題上秉持正義的正確立場。世界人民的眼睛是雪亮的，任何打「台灣牌」、搞「以台制華」的圖謀，必將遭到國際社會絕大多數成員的堅決反對，註定以失敗告終。