僑泰高中進修部日前舉辦為期3天的畢業成果展，現場各科學生大秀3年所學技藝，校方還引入5台創業餐車，讓學生實際體驗創業的艱辛。（僑泰高中提供／潘虹恩台中傳真）

僑泰高中進修部日前舉辦為期3天的畢業成果展，現場各科學生大秀3年所學技藝，餐飲與觀光科分別展出豐盛的中式菜餚與甜點、汽車科展現自組機車、美容科則開啟美甲體驗，成果豐碩，特別的是，校方引入5台創業餐車，讓學生實際體驗創業的艱辛。

僑泰進修部主任郭小萍指出，此次餐飲科以中式菜餚展示為主，其中乙級檢定的菜色「松鼠鱸魚」需精湛的刀工與烹調技術，非常不簡單；觀光科主打甜點系列，無論是提拉米蘇、奶酪、雪Q餅或日式乳酪蛋糕，都令人垂涎欲滴；美容科則展出手工藝品與指甲彩繪體驗。

汽車科展示4輛由學生自組的小型機車與正常尺寸機車，是學生透過平日學習的技能，運用副廠零件自組完成，甚至可以順利騎上路，機械功力扎實；水火箭的試飛活動也造成現場騷動，連校長温順德與加家長會長賴富源都忍不住下場試射，驚呼聲不斷。

考量到學生未來可能有創業的想法，校方特別邀請漢堡、雞蛋糕、港式點心、披薩和刈包等各式餐車來到成果展現場，讓學生實習體驗創業過程；温順德說，進修部舉辦畢業成果展，檢視孩子3年學習成果，是非常有意義的活動，尤其引入創業餐車，讓孩子親自體驗與學習，更是前所未有的創舉，感謝老師們用心指導，帶領學生展現創意巧思。

除温順德、賴富源外，輔導會長陳耀恭、副會長陳敏嘉、大里家長會長協會總會長何得誌、益生獅子會會長顏宗賢等人也親臨現場，對學生的表現讚譽有加。賴富源說，此次邀請業界著名餐車進入校園，讓高三生得以實習餐車的營運，孩子們努力學習的態度，讓他看到未來職場上無比的希望。