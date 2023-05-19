女星鞏俐憑著在張藝謀執導電影《紅高粱》、《霸王別姬》的精彩演出，成為享譽國際的「謀女郎」之一，拍攝過許多經典電影的她，也是華人圈家喻戶曉的巨星。鞏俐事業順利情路卻坎坷，直到53歲再婚法國「世界電子音樂之父」米歇爾（Jean Michel Jarre），兩人年紀差17歲，但感情零距離；最近鞏俐與米歇爾一起走坎城紅毯，全程牽手非必要狀況都沒放開，結婚4年依舊超甜蜜。

鞏俐日前現身坎城影展開幕式，在輪到她走紅毯時，主辦方更清場讓她一人完成，暫停其他明星進入，還有長達1分鐘媒體拍攝時間，看出她在海內外演員中崇高的地位；而今（19日）鞏俐與大她17歲法國老公米歇爾出席電影《印第安納瓊斯之命運鐘盤》首映，紅毯上兩人全程甜蜜牽手，閃瞎現場所有人。

許多網友注意到57歲的鞏俐一身紅色套裝，更凸顯她的女王氣場，在她身邊74歲的米歇爾也看起來越活越年輕，兩人感受不到17歲年齡差；在紅毯上鞏俐和米歇爾臉上都洋溢著幸福美滿的樣子，而除了簽名或是和其他明星握手時，兩人雙手都沒有放開，讓粉絲被閃得直言，「結婚4年了還這麼恩愛」、「鞏俐只有這時候像小女人」。

鞏俐在華人影視圈宛如女王般的存在，但感情路卻相當不順遂，過去在2個不對的男人身上耗費21年青春，直到2019年53歲的她遇到米歇爾，據悉，兩人從初次見面後就迅速陷入熱戀，米歇爾也曾向她示愛，「鞏俐是我的女神，她讓我崇拜，也讓我尊敬」；鞏俐嫁給米歇爾後，多次被拍到，臉上都充滿幸福，完全是沉浸愛河的小女人。