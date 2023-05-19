味全龍創人魏應充、院長林欣榮與職棒隊員宣導骨髓幹細胞捐贈助人。（王志偉攝）

味全龍創辦人魏應充表示，骨髓捐贈是一塊福田，期望能夠邀天下共善於這塊福田。（王志偉攝）

原本擔任捕手的江忠垣（中）配對成功，與味全龍創辦人魏應充（左）、慈濟醫院長林欣榮力等人，號召年輕人一起加入助人行列。（王志偉攝）

2020年初，職棒味全龍隊職員春訓前，參加慈濟骨髓捐贈驗血公益活動，3年後，原本擔任捕手的江忠垣配對成功，他今天到醫院準備捐髓前各項檢查，陪同還有打擊火力強大的「紅色大砲」劉基鴻等人；江忠垣說，媽媽原本擔心「抽骨髓」，解釋後家人都放心也支持，呼籲大家能捐10c.c.血建檔，就能讓他人重燃生命希望，覺得非常有意義。

3年起，味全龍球員在斗六棒球場開訓，為展現球隊「有拚勁、有態度、有熱血、做公益」理念，與慈濟結合辦骨髓捐贈驗血活動，20位符合幹細胞建檔資格球員，挽袖響應「救人一命，無損己身」。

味全龍創辦人魏應充本身也是慈濟人，他今天與董事長徐文芳、味全龍領隊丁仲緯、總教練葉君璋等一行人，與「紅色大砲」劉基鴻、江忠垣一同到慈濟骨髓中心參訪，魏應充說，身為慈濟人，把骨髓捐贈當一塊福田耕作，邀天下善士一同參與，職棒隊員年齡最壯碩時，配對機率也最高，因此鼓勵教練球員一同推廣善事。

非親屬骨髓配對成功機率十萬分之一，今年3月，25歲江忠垣接獲配對成功消息，接著做骨髓前各項身體檢查，待5月再次抽血確認血球數值，就要進入捐贈周邊血準備作業。

慈濟醫院院長林欣榮表示，醫療進步，骨髓捐贈者配對成功，連續5天施打G-CSF白血球生長激素，將骨髓內造血幹細胞驅動至人體周邊血液中，捐贈者以血液分離機基收集造血幹細胞，收集方式類似血小板捐贈，對「抽骨髓」刻板印象有誤，鼓勵年輕人認識造血幹細胞捐贈。

目前以7支全壘打領下先全聯盟的劉基鴻說，捐隨活動很有意義，捐10c.c.血建檔，「我也希望有機會能救人一命！」另一位，到慈濟做捐贈前檢查的江忠垣說，接到通知有點驚訝，想說自己很幸運被配對到適合捐贈，感謝慈濟醫院師兄姐捐贈說明，其實不會像外界以為「可怕」，捐出幹細胞，只需像抽血流程，希望能推廣正確資訊。

家人知道支持嗎？江忠垣說，媽媽起初以為要「抽骨髓」，也擔心身體傷害，經解釋後獲得家支持，媽媽也叮嚀，只要不要傷害自己身體，救人一命真的很好。

慈濟骨髓幹細胞中心主任楊國梁說，兩個沒有血緣的人在第六對染色體相遇的機率非常低，非常感恩捐贈者慷慨的捐出造血幹細胞，給危在旦夕的血癌病人一線希望。慈濟資料顯示，歷年加入配對資料庫的志願捐贈者有465423筆，尋求配對累積病患67981、移植案例6428例（台灣2993例、海外3435例）。