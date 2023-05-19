皮膚莫名發癢、常感冒拉肚子、全身上下這裡痠那裡痛…你是否因生活中不時出現的小病小痛感到困擾？營養師余朱青表示，這些都可能是身體發炎的信號，而造成慢性發炎的原因有很多，飲食習慣也是其一。對此，她分享抗發炎8大飲食，如類黃酮／多酚類蔬果、深色蔬菜、魚類、堅果類、發酵食品、全穀類食物、蜂膠和辛香料等，日常多選擇對健康有益的食物，有助降低身體發炎反應。

余朱青營養師在臉書發文指出，身體慢性發炎，可能會出現一些大小不一的症狀，像是一些皮膚問題、消化道症狀，心情低落、焦慮疲倦等，甚至肥胖也有可能是因為飲食失衡，身體慢性發炎造成的情況。身體慢性發炎的原因有很多，像是病毒、細菌感染、自體免疫疾病、壓力、睡眠不足等等。

余朱青進一步說到，飲食習慣也可能是造成身體發炎的因素之一，像是高脂、高油、加工肉品、糖果餅乾糕點、酒精等，都容易造成身體的發炎反應，應盡量減少攝取。這類高熱量、高糖分、高脂肪、高鈉，及含有反式脂肪的食物，容易導致體內慢性發炎，增加罹患糖尿病、肥胖症和心血管疾病的風險。

至於有哪些食物能對抗發炎？余朱青提供以下8大飲食供參考：

1、富含類黃酮/多酚類蔬果：如蘋果、葡萄柚、藍莓、火龍果、番茄等。

2、深色蔬菜：如綠花椰、菠菜、芥藍菜、蘆筍、紅蘿蔔、紫甘藍菜等。

3、魚類：如鮭魚、鯖魚、沙丁魚等。

4、堅果類：如核桃、南瓜子、亞麻籽、杏仁等。

5、發酵食品：如益生菌、酵母菌、優格、優酪乳等。

6、全穀類食物：如全麥麵包、糙米飯、燕麥等。

7、蜂膠：含多種天然抗菌、抗發炎與抗氧化成分。

8、辛香料：如辣椒、薑、大蒜，具有抗發炎效果。

余朱青提醒，除了飲食健康和良好的生活方式有助減少身體的發炎反應外，保持良好的睡眠品質也很重要，可增強身體免疫力。平常也要留意自身的健康狀況，不要等有症狀才保養就來不及了。