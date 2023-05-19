每個人對待感情的態度不同，有些人很吃欲擒故縱這一套，別人對他們越冷漠，反而更容易獲得他們關注。《搜狐網》運勢專欄就指出，在感情中，對摩羯、水瓶、雙子座男生越冷漠，就越能激起他們的征服慾望。

▍摩羯座

摩羯男個性沉穩、事業心重，幾乎將所有注意力都放在工作上，雖然對愛情有高度期待，但始終懶得花心思主動出擊。若想吸引摩羯男注意，就要比他們還要沉著冷靜，不要像花癡一樣繞在他們身邊轉，而是把自己優秀且知性的一面展露出來，這樣才能吸引摩羯男主動靠近。

▍水瓶座

在水瓶座眼裡，感情並非是必需品，雖然他們不排斥女追男，但大男人主義的他們認為，男人才是感情中佔據主導的一方，所以對於倒追的對象較不懂得珍惜。反之，當對方總是欲擒故縱、愛理不理的，就會激起他們的征服慾望。

▍雙子座

雙子男對於那些主動示好的異性，往往沒什麼興趣，對他們來說，越容易得手的女孩，新鮮感很快就消失殆盡；反而是經常給他軟釘子碰的曖昧對象，一旦勾起雙子的好奇心，就越能激起他們的興致和激情，甚至恨不得天天黏著對方不放。