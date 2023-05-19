網上流傳1段男子用腳踹鹿影片，指出5月15日有綠島遊客狠踹梅花鹿，引發網友撻伐，綠島居民群起尋找，園主也向警方報案。如今這名男遊客找到了，他向梅花鹿園主道歉，並表示願意和解賠償。台東縣府農業處表示，依法可罰最高7萬5000元以下罰鍰。

綠島梅花鹿生態園區張姓負責人表示，陳男腳踹梅花鹿後，鹿的腳扭傷不敢出門，獸醫師檢查後認為受到嚴重驚嚇，這兩天雖有好轉，但食慾仍不好，也不敢靠近人。

張姓負責人進一步說，這隻被踹的鹿名字叫「強強」、3歲，當晚陳男擅闖園區還欺負園區梅花鹿「強強」，雖未造成梅花鹿嚴重外傷，但鹿本性怕人、膽子不大，目前強強嚴重的是心理受傷，現在很害怕、躲柵欄內不敢出門。

台東縣政府農業處表示，尚未收到綠島鄉公所或警方回報，該名男子的行為違反動保法，只要確認身分將去函要求說明，並可依動保法30條，故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰。