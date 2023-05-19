高雄市舉重選手於國際賽頻傳捷報，市長陳其邁、議長康裕成與教育局長謝文斌、運動發展局長侯尊堯今天共同前往國訓中心，向舉重選手與高雄市選手們表達慰勉與祝賀，並頒發獎勵金與加菜金，也特別讚揚潘幸甄、陳可可與莊盛閔3位選手，在國際賽與全國賽奪佳績為國爭光。

高雄市舉重選手最近表現亮眼，路竹高中潘幸甄選手在2023年世界青少年舉重錦標賽49公斤級，以抓舉73公斤、挺舉90公斤、總合163公斤打破全國記錄，帶回3面金牌。潘幸甄與姐妹3人從小練舉重，靠著苦練在舉重項目奪牌，勵志向上精神令人感動。

此外，同是路竹高中的陳可可選手，也在112年全國中等學校運動會舉重項目中以87公斤級獲得金牌；另就讀台師大研究所的莊盛閔選手，於2023年亞洲舉重錦標賽中獲得81公斤級銀牌。

陳其邁、康裕成與謝文斌、侯尊堯於下午1：50分到左營區國家訓練中心，走訪舉重訓練場地關心選手訓練情形，為選手們最近在國際、國內比賽傑出表現，給予祝賀與肯定；舉重隊黃厚銘教練現場並介紹選手與舉重訓練動作。

陳其邁表示，今天到國訓中心慰問高雄市受訓的選手，包括亞青賽還有全運、亞運，都有非常優秀的高雄市籍選手在受訓。另外，路竹高中是高雄市重點的體育發展學校，幾位同學在全國和國際賽的表現都非常優秀，目前也在國訓中心受訓備賽，所以特別跟議長還有議會同仁們一起來幫大家加油打氣。

陳其邁、康裕成現場也特別頒發加菜金、獎勵金給高雄市選手與教練，感謝他們締造出優秀的佳績，同時鼓勵他們努力訓練。表示特別來國訓中心感謝舉重選手們的優秀表現，高雄市重視運動人才的培育，持續與國訓中心攜手合作，也落實市府對選手、教練們的支持與鼓勵。