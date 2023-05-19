台東監理站會同台東縣警察局交通隊在台東市區路口聯合稽查，總共攔查17輛，其中未掛牌有3輛，稽查人員也逐一勸導並告知民眾掛牌流程，台東監理站提醒今年底前，免收450元牌照和行照規費，呼籲民眾把握優惠盡早辦理。

台東監理站表示，微型電動二輪車自去年11月30日起已正式掛牌納管，使用中車輛應掛牌並且投保強制汽車責任險才能行駛上路，如違反相關規定者將予以舉發裁罰。

台東監理站長洪美芳表示，為了維護行車秩序及用路人行車安全，將持續不定期、不定點，針對未掛牌微型電動二輪車加強攔查及勸導，因此，為了民眾自身的權益及保障，特別呼籲車主儘速完成掛牌，有關詳細資訊可上交通部公路總局／監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/）微電二輪車專區查詢。

洪美芳也提醒車主，隨著新制規定，微型電動二輪車逾期未依規定領用牌照行駛，可處新台幣1200元到3600元罰鍰。掛牌後的微型電動二輪車車主騎乘上路務必戴安全帽、駕駛人須年滿14歲、最高限速25公里、不可載人、不可酒駕、不可擅自改裝、應依標誌、標線、號誌指示行駛等，請車主務必多加留意，以免違規受罰。

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