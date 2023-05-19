新北市長侯友宜由國民黨徵召出線，將參選2024總統選舉，而區域立委選將將陸續到位，屏東縣議員黃明賢19日在議會質詢屏東科學園區太空產業議題，並提到這是綠委鍾佳濱重要政見，被外界解讀是參選的起手式，他自己則首次鬆口，若黨中央徵召，他會考慮參選。

鍾佳濱多次提出屏東科技園區太空產業，並在黨內縣長初選時特別推出政策影片，宣示未來將打造屏東成為台灣的太空港，迎接「低軌道衛星無線通訊」6G時代的來臨，並帶動、增加屏東的就業職缺。

黃明賢今日針對太空產業招商問題提出質疑，他說，太空科技不僅是屏東科學園區標榜的指標產業，鍾佳濱說希望未來在屏東打造「太空中心」，能夠發射衛星火箭，要在屏東打造太空港、太空機場，但目前沒有因應相關人才與資源的配套規畫，憂心在缺乏產業專業人才與群聚效益不明顯的劣勢下，太空產業發展藍圖，是否只是停留在畫大餅的階段？

看似質詢縣府招商問題，但也提到確定由民進黨提名、爭取連任的立委鍾佳濱，外界認為叫板意味濃厚。黃明賢表示，自己是針對屏東科學園區議題進行討論，但過去總否認要參選立委的他則首次鬆口，「若黨中央徵召他就選。」