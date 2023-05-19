金門知名「崑庭建設公司」為回饋社會，今(19)日由金門營業處長李正雄與業務主任楊荁琪等二人代表該公司董事長陳天保，至消防局遞交「捐贈救護車意願書」，據悉這台價值400萬元的救護車因需經國外打造車體，方能進口至國內進行醫療艙醫療器材裝置，約需1年時間，方能交付消防局執行緊急救護勤務。

金門縣消防局長呂英華說明，這是該局繼爭取嘉義市城隍廟將於今年七月交付捐贈1輛救護車外，另一件溫暖社會人心的捐助案，呂英華特別感謝「崑庭建設公司」發揮「人飢己飢、人溺己溺」精神，回饋社會，為鄉親提供最好服務。

消防局指出，崑庭建設公司發揮「取之社會、用之社會」之宗旨，並以服務鄉梓為理念。該公司董事長陳天保是烈嶼鄉親，有感於金門大橋通橋後，相當重視鄉親的身體健康，特別要求救護車打造完成後，希望能配置在烈嶼分隊使用，為烈嶼鄉親提供最佳的緊急救護服務；同時考量烈嶼地區送醫所需時間較長，該公司特別在新購救護車上，要求加配最新款由瑞典原廠進口之-LUCAS3心肺復甦機（價值新台幣100萬元），以提升到院前心肺功能停止病患之存活率。

呂英華特別感謝崑庭建設公司捐贈救護車的善行義舉，也認為此舉有助於提升鄉親的應急醫療服務水平。呂英華也說，對於消防局來說更具有重大意義，新購價值400萬元的救護車將填補現有救護車隊缺口，不僅擁有先進的設備和技術，更能加強為民服務品質，提升到院前緊急救護功能。