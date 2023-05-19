「看清和我交往6年的男友！」一名女網友表示，日前她心血來潮想要剪頭髮，還聽從設計師的建議，一口氣將即腰長髮剪短，變成「推高的露耳短髮」，她也對成果相當滿意，未料男友看到新造型後，立刻破口大罵「有病是不是」，還自稱是長髮控，完全無法接受她的新造型，進而要求分手。貼文一出，引發熱烈討論。

原PO在《匿名公社》發文表示，她有一頭即腰長髮，日前突然興起剪頭髮的念頭，卻對髮型沒有想法，因此她下班後火速找了一間髮廊協助處理，設計師認為，她當天穿著洋裝、戴耳環，如果把長髮剪短到耳朵以上，再塗上口紅、戴上髮飾「會很美」，還能在炎熱的夏天減少洗頭髮的困擾。

原PO採納了設計師的建議，沒三兩下功夫，就從長髮變成「推高的露耳短髮」，她也對成果相當滿意，晚上洗澡時更發現整理頭髮的時間足足少了半個小時，開心地想要給男友驚喜。

沒想到驚喜變成驚嚇，原PO的男友完全無法接受她的新造型，氣得大罵：「有病是不是？沒事幹嘛把頭髮剪那麼短？」直說自己是長髮控，認為原PO沒有事先告知太不尊重，當下就提出分手的要求。而原PO也認為這種分手理由實在誇張，男友根本是借題發揮，「要分就分吧！也讓我看清一個人」。

原PO的分手經過曝光後，引來超過2千名網友按讚朝聖，紛紛留言，「水喔！誰管你控什麼自己喜歡最重要」、「感覺就是一個想分手的理由而已」、「我也是長髮控，但是老婆要短髮還是長髮我都沒意見啊！畢竟相處的是人不是頭髮」、「感情的事情，一律建議分手」、「終於等到藉口提分手了，絕對跟頭髮無關」、「恭喜你離開了渣男，還好沒有浪費時間」。