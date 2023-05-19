2019年疫前歐洲地區商務及觀光目的來台達24萬8505人次，占當年度歐洲來台總人次64.25％，年增13.42％。2023年首季歐洲地區來台6萬3578人次，其中因商務、會展及觀光目的入境人次即占總人次58.65％，足見成長空間及力道強勁。

IMEX Frankfurt為全球最具指標性的MICE展覽之一，疫前每年吸引來自160國、約1.5萬位會展專業人士參加。據IMEX報導指出，全球實體會展活動及獎勵旅遊需求正大幅提升，IMEX Frankfurt 2023將反映這波強勁的購買力。

今年IMEX Frankfurt預計有超過50個國家旅遊局及各國專業會展組織、旅行社與國際酒店集團等單位參與，將展示新型服務產品或相互交流最新會展旅遊資訊。觀光局與國貿局此次共同合作組團，招募12家台灣會展業界指標性廠商，前往德國法蘭克福推廣。

此次參展團員計有4家專業會議籌辦公司（PCO）、3家目的地管理公司（DMC）、2家專業展覽籌辦公司（PEO）、2家旅行社及華航，將於IMEX Frankfurt台灣館與各國買主展開商務洽談，目前洽談預約踴躍，買主性質以活動規畫及旅行社為大宗。

而今年台灣館以台灣特色美食文化、景點及建築，提供買主驚奇的五感體驗，凸顯台灣豐富觀光資源，並透過現場舉辦買主簡報，向各國買主介紹台灣優質獎勵旅遊及會展環境，期帶領業者開發會展新商機，進一步帶動台灣會展觀光產業發展。