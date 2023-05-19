為提供民眾更便利的線上申請服務，即日起「新北市地政E服務」新增「線上申請及表單服務」專區，讓民眾可以快速取得地政申辦項目流程、表單、填寫範例等資料，歡迎民眾多加利用。

地政局地政資料科科長林妙憶表示，有鑑於民眾親自辦理地政案件的情形日趨增加，且因不同類型之申辦案件有不同流程及表單問題，雖現行「新北市政府雲端櫃檯申辦E服務」已整合市府各局處申辦案件時所適用之項目及表單，但該平台地政類申請項目被歸類於「住宅建設專區」計193項目，尋找地政類專用申請項目較為不易。

地政局為方便民眾查找，在「新北市地政E服務」新增「線上申請及表單服務」，將民眾常使用之服務類別劃分為「登記」、「謄本專區」、「地價」、「不動產交易」、「地籍測量」、「非都市土地」、「徵收及撥用」、「市地重劃」及「其他業務」9個專區共34項次，點選後即可快速連結至「新北市政府雲端櫃檯申辦E服務」直接使用，縮短民眾查找申辦案件項目及表單時間。

林妙憶指出，除本次新增的服務外，「新北市地政E服務」亦提供「訊息E點報」、「線上查詢」、「案件追蹤清單」、「地所櫃檯等待人數」、「我的新北不動產」等多樣服務，其中線上查詢包含「案件辦理情形查詢」、「測量排定日期查詢」、「地政資訊易找查」、「公告現值及分區查詢」、「行政區段代碼查詢」等多樣功能，系統上線至今已服務2286萬餘人次，顯見民眾使用度相當高。

新北市地政E服務：https://www2.land.ntpc.gov.tw/MASP/MASP21/MASP2101index.jsp