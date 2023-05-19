台東縣衛生局社區營養推廣中心今天舉辦「高齡軟質餐食」工作坊。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣衛生局社區營養推廣中心今天舉辦「高齡軟質餐食」工作坊。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

隨著人口高齡化，長者的健康飲食議題受到廣泛關注，台東縣衛生局社區營養推廣中心今天舉辦「高齡軟質餐食」工作坊，針對長者共餐據點、承攬長照送餐服務的單位及高齡友善餐廳的備餐人員培訓，強化飲食質地調整的知識與烹煮技巧，特別邀請具營養學博士背景前台北馬偕醫院營養師許碧惠，並結合餐飲教學經驗豐富的廖美雲老師示範餐食料理與食物質地軟化的技巧。

此次工作坊參加對象有響應高齡友善餐食餐飲業者、長者共餐據點餐飲從業人員，共有30位學員一同參與，由許碧惠主持，導入國際吞嚥障礙飲食分級（IDDSI）概念與簡易測量工具的使用，示範健康美食料理，包括香Q鬆軟的健康糙米飯、水果咖哩醬佐嫩雞胸、塔香里肌燒豆腐及黄金小米粥等4道菜，選用適當的食材軟化料理技巧，做出長輩們好咬易入口的健康美味料理，經由成果展示、品嚐軟質示範料理。

參與工作坊學員開心分享說，今天學到新的食物軟化技巧，煮飯給長輩吃，不再只有煮稀飯、青菜和肉切細碎，經過老師指導以後，煮出來的菜餚色香味俱全，而且示範的菜餚吃起來真的很軟、咬起來也不費力」。

衛生局長孫國平指出，根據衛生福利部國民健康署「國民健康訪問調查」顯示，65歲以上長者中有許多人面臨缺牙及牙口狀況不佳情形，導致咀嚼與吞嚥的困難，進而影響長者在飲食上的限制，長期下來更可能出現飲食不均衡、營養攝取不足與肌少症等問題，期望今日工作坊讓全縣長輩們吃得健康又幸福。