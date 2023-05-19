前士林地檢署林姓書記官2020年起，暗中在署內裝針孔，陸續偷拍21名女同事，9日遭士檢起訴妨害秘密並聲押獲准，林不服提出抗告，士院重新開庭後，改為裁定60萬交保並限制住居及出境。

檢方調查，前士林地檢署林姓書記官，自2020年1月間至2023年3月，在士林地檢署盥洗室、其他公共場所，偷拍21名被害人，檢察官3月中發動2次搜索，在林男家中硬碟、隨身碟以及記憶卡等，發現他82次偷拍被害人，士林地檢署9日偵結，依違反個人資料保護法、妨害性隱私等罪起訴林姓書記官，並建請法院加重其刑2分之1。

士林地檢署2度發生內部同仁偷拍事件，檢察長顏迺偉對此深表痛心，除嚴令各科室務必持續加強安全維護，提高反偷拍偵測頻率，對於被害同仁表達真誠關懷及協助，徹底保護被害人之隱私及身分，除在起訴書中依法不予揭露被害人之個人資料外，針對卷證之使用及管理，也採取最高規格的保密措施。

林男自2013年起在士檢服務，案發前在贓物庫擔任書記官，平時喜愛運動，常與女性同仁一起打羽球互動良好。今年3月間，被發現在偵查大樓放置秘錄器，藉以偷拍同仁更衣，檢察官立刻到林男家中，從多個儲存設備發現林男偷拍多年，地點除士林地檢署員工外，還有其他公共場所。

檢方當時起訴指出，被告身為公務人員，且任職公務機關，本應知法守法，卻為滿足一己私慾，使用手機、微型攝影機錄影等方式侵入被害人私密領域，漠視他人隱私且被告偷拍之對象不限身分，時間不拘，其利用眾多被害人對被告之信任，在被害人完全無防備心之情況下竊錄被害人最私密的活動及身體隱私部位。

起訴指出，林甚至在同一個時間、地點，以2個以上攝影鏡頭攝錄同一被害人隱私部位，手段惡劣，案發後被害人心理上受到極大驚嚇，對周遭環境感到猜疑、不安全感等感受難以抹滅，陳述被害經過時難掩哭泣、驚恐、難堪、焦慮。

士檢後來以林可能勾串為由，向士院聲請羈押獲准，但林不服提出抗告，士院19日重新開庭，改為裁定60萬交保，限制住居及出境。