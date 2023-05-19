亞洲開發銀（ADB）首席經濟學家表示，中國需要在私營企業和國有企業之間創造公平的競爭環境，他並且補充說，中國做為世界第二大經濟體，採用國家主導的經濟增長模式很可能只會浪費大量資金。

亞行首席經濟學家亞伯特．帕克(Albert Park)在疫情解封後首次訪問北京前對《路透》表示，如果只是使用蠻力，把大量的投資花在一些沒有很大競爭壓力的公司，這種政策通常不會在來太多回報。

他說，總部位於馬尼拉的亞銀始終如一地向中國提出改善商業環境和國家發展可持續性的重要性，他同時指出，中國經濟增長1%可以使亞洲發展中經濟體增長 0.3%。

《路透》說，在帕克發表上述評論之際，已有越來越多的跡象表明中國疫情後的經濟復甦正逐漸失去動力，經濟增長搖搖欲墜，對中國決策者構成很大的壓力。

中國本週公布4月份工業產出、零售銷售和房地產投資數據，令許多投資者感到失望。4月民間固定資產投資僅增長0.4%，與國有企業9.4%的增幅形成鮮明對比，顯示民間企業信心非常疲軟。

帕克表示，「我覺得中國確實需要朝著創造充滿活力的私營部門並開放市場競爭的方向邁進，因為這就是激勵創新的方式。」「回顧中國經濟發展的歷史就會發現，經濟增長、生產效率和就業方面的許多收益都來自非國有企業。」

報導特別指出，大陸青年失業率在4月份創下20.4%的歷史新高。

《路透》表示，帕克仍然樂觀地認為中國決策者將實施進一步的改革，尤其重要的是，如此才能滿足加入《跨太平洋夥伴關係全面進步協定》（CPTPP）的要求。中共商務部長上週五在北京會見澳大利亞外長時，再次重申加入此一協定的目標。

帕克說，應該相信中國加入自由貿易集團的決心，他們一向支持開放的多邊貿易體，目前中國已經是《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的成員。