八里汙水處理廠接管爭議再次引起關注，新北市議員鄭宇恩批新北市府在八里汙水處理廠地移交接管進度嚴重延宕，且151次會勘沒有一次到場；新北市水利局長宋德仁則反駁，雙北兩市府對八里汙水處理廠的交接無共識，因此無法派員參加，且都有行文表達立場，強調交接涉及雙北數百萬汙水用戶的生命財產安全與權益，需謹慎、務實依程序進行方能成就。

鄭宇恩痛批新北市府缺席151次會勘、浮報經費，指出衛工處所有的會勘紀錄，新北市政府水利局的簽名欄位「每一張都是空白」，宋德仁在議會接受質詢時更答非所問，強調自己有出席相關會議的紀錄，但總質詢至今已過10日「還沒有提供相關紀錄」。

不過宋德仁反駁，自交接議題之初，新北市府即表達交接原則為先「收集系統」完成後再辦理「八里汙水處理廠」移交，但台北市政府未依共識卻一再行文辦理八里廠移交會勘，因尚未到實質清點八里廠移交設備程序，導致新北市府無法進行交接。

宋德仁指出，所以台北市自2020年11月起已辦理151次八里廠移交會勘本府未派員參加部份，純屬有違新北市府交接原則與立場認知不同所致，且每次均行文表達新北市政府立場。