黃河，蜿蜒九曲，他見證了中國千年歷史，孕育出中華民族燦爛的文明，也彰顯了他們自強不息、百折不撓的文化根性。2023臺港澳媒體團到訪黃河，觀覽和海交匯、野鳥飛越、大美溼地等大自然神奇美景。

黃河三角洲鳥類科普園是集救護、繁育、科普為一體的開放式公園，計有371種鳥類，其中就有25種國家一級保護鳥類，更有38種珍稀鳥類數量超過全球總量的1％。旅客能在此近距離的觀賞到東方白鸛、丹頂鶴、天鵝、蓑羽鶴等珍稀鳥禽，同時也能學習到鳥類相關知識，非常適合親子同遊。

乘船順流而下，來至黃河入海口交界處，能觀賞到黃色泥沙與海水激烈交錯碰撞，黃藍交融的浪花四濺，壯麗景象令人嘆為觀止。據說每年十月還可領略到漫天蘆葦絮紛飛、彌天蓋地形成如飛雪般的美景以及萬畝翅鹼蓬紅地毯壯觀美景，如此也吸引到許多旅客到訪感受其獨特魅力。

此次2023臺港澳媒體山東採訪團聯合中時新聞網、聯合報、香港經濟導報、香港商報、鳳凰網、澳門新華報等臺港澳媒體到訪山東交流。走入曹州武校、鄆城宋江武校、傅斯年陳列館、光嶽樓、東阿阿膠集團、趵突泉公園、濟南慘案紀念堂、華山公園、百里黃河風景區、齊文化博物館、黃河口生態旅遊區等，深入體驗齊魯黃河文化，再通過專題報導、短視頻等多種方式以鮮活影像、生動語言及多方獨特視角展現山東的風土文化與自然景觀。