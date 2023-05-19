屏東科學園區動土，行政院特地邀請全案拍板定案的前院長蘇貞昌到場，他上台致詞時拿出熟悉的撞球桿，還打趣地說，「我以為我下台後就沒有這撞球桿了」，讓台下官員會心一笑。

屏東縣長周春米表示，感謝前院長蘇貞昌及陳建仁院長所率領的行政院團隊，對屏東縣科技產業建設的力挺，她說，屏東科學園區的籌畫，緣起於2020年高鐵延伸屏東經蘇前院長拍板定案後，並在前縣長潘孟安的爭取下，行政院陸續加碼科技產業園區擴區、科學園區以及實驗中學，以及正在進行招標的國際棒球場運動園區，這座307公頃的高鐵特定區未來將會是結合產業、生活、教育的新都心，科技人的新故鄉。

屏東科學園區動土，行政院特地邀請全案拍板定案的前院長蘇貞昌到場。(林和生攝)

蘇貞昌除到場共襄盛舉，為讓整體工程如期如質完工，特別談到，首先務必加速高鐵屏東站與台鐵六塊厝動工，他說，屏東科學園區及周邊整體建設環環相扣，軌道建設完成後不僅能提升招商誘因外，更能帶動人流、金流及物流的轉變，提高國際城市的競爭力。

期望在中央各部會支持與地方政府共同協力下，盡早加速推動各項重大建設，創造屏東多贏經濟效益。還說，如果願意邀請他參與各園區動土，都可以先敲時間，不然自己會想到各地去玩。他感性地說，以一個參與者、見證者，一起來共襄盛舉，真的充滿感激。