重返家人身邊！台北市立動物園10歲的雙峰駱駝「煙雨」今年回歸群體生活，並願意走到戶外活動場探索新環境，北市動物園表示，「煙雨」出生時前肢有剪刀腳情形，且無法站立吸吮母乳，才搬到兒童動物區，現在終於成長茁壯，才讓牠回到非洲動物區與家人團聚。

北市動物園長諶亦聰表示，雙峰駱駝「煙雨」於2012年5月10日早上8時25分出生，當時「煙雨」一直到11時仍然無法站立，經獸醫師檢查發現，牠前肢有剪刀腳情形，照養團隊在審慎評估後，安排「煙雨」住進動物醫療中心採人工哺育的方式就近照顧。

10歲的雙峰駱駝「煙雨」今年回歸群體生活，並願意走到戶外活動場探索新環境。（北市動物園提供／張芷瑜台北傳真）

動物園表示，2013年5月時「煙雨」滿周歲後身形長大許多，動物醫療中心的活動空間不足，但由於「煙雨」出生時無法站立吸吮母乳，少了媽媽初乳中的抗體保護，抵抗力差，加上當時獸醫師每天都要幫牠的前肢復健，決定先讓「煙雨」搬到兒童動物區空間充裕的戶外活動場單獨居住，和羊駝比鄰而居。

動物園表示，「煙雨」在保育員及獸醫師悉心照料下，逐漸成長茁壯，由於雙峰駱駝為社群性動物，10歲的「煙雨」獨自在兒童動物區雖偶有羊駝相伴，畢竟不是雙峰駱駝同種家族，今年初決定讓「煙雨」與家人團聚。

動物園也說，剛回到非洲動物區的「煙雨」對陌生的環境還不習慣，一開始在媽媽和其他家族成員帶領下，只敢在壕溝或室內活動，經過保育員引導，「煙雨」終於在5月11日願意走到戶外活動場探索新環境，現在「煙雨」會和媽媽及其他個體輪流使用非洲動物區的空間，園方會持續關注它的適應過程。