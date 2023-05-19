台中市一名高三賴姓男生5月4日和處理父親遺產的夏姓代書助理出門，兩人到戶政所登記結婚，結果2小時後賴男卻墜樓身亡。賴男母親質疑，兒子擁有父親贈與的上億房產，慘被設計成輕生案，19日由議員賴順仁、黃健豪陪同召開「上億遺產，奪命疑團」記者會，要求檢調加速釐清真相。律師林智群也在臉書表示：「這個事情非常離奇。」

對此，律師林智群也在臉書寫下，「這個事情非常離奇。」「1.該高中生之前還暗戀女同學，跟男代書助理見面兩次就一見鍾情跑去結婚？2.結婚之後不到兩個小時，高中生墜樓死亡。」

林智群律師提出在法律面有幾個地方需要注意：

1.現在滿18歲就成年，原本18歲就可以結婚，要結婚是沒問題的。

2.結婚登記需要兩個證人，應該把證人找來確認雙方是否有結婚真意。

3.如果結婚成立，因為結婚期間太短，沒有剩餘財產分配問題。

4.不過婚姻如果成立，配偶還是有繼承權，跟高中生媽媽各分1/2。

5.如果發現是配偶殺害高中生，依法不得繼承。