雲林縣府去年首次辦理流行音樂人才培訓計畫「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」，海選喜愛歌唱的雲林子弟，找大咖音樂製作人、歌手培訓，今年再邀知名歌手趙傳、潘越雲、資深音樂製作人陳子鴻、薛忠銘擔任導師授課，即日起只要與雲林有「連結」的15歲至35歲青年都可報名。

去年雲林縣府舉辦「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」，奪冠歌手張雅涵（右）19日與歌手趙傳（中）及參賽者之一許光衡（左）合唱「愛要怎麼說出口」，現場宛如小型演唱會。（周麗蘭攝）

雲林縣府勞動暨青年事務發展處去年舉辦青瑟雲鈴歌唱競賽，發掘及栽培愛唱歌的年輕人，提供走向流行音樂之路，去年冠軍由斗六市民張雅涵奪得。

第二屆「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」賽程。（雲林縣府提供）

張雅涵、去年參賽者許光衡今（19日）與歌手趙傳合唱「愛要怎麼說出口」，一同宣傳第二屆青瑟雲鈴歌唱競賽大賞報名開始，6月10日截止，7月1日海選，7月、8月進行6堂培訓，入圍的10名選手於9月9日決賽。

趙傳清亮的美聲傳遍縣府大廳1、2樓，張雅涵也展現歌手級的素人演唱功力，洽公人員都被歌聲吸引駐足，現場像一場小演唱會。

雲林縣長張麗善（右三）與歌手趙傳（右二）一同宣布第二屆「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」報名開始。（周麗蘭攝）

縣長張麗善表示，今年邀請金曲歌王趙傳、著名女歌手潘越雲、金曲原民歌后依拜維吉、資深音樂製作人陳子鴻、薛忠銘等重量級專家擔任培訓導師授課，這樣的夢幻組合就算是在台北都難得一見，雲林的孩子有這樣的機會，多虧心繫家鄉的金曲歌王趙傳先生。

趙傳說，去年舉辦第一屆比賽發現雲林有很多年輕人對歌唱有很大的熱情，當年圈子內好朋友也希望培育一些年輕的人才，盼能與全台各地喜歡音樂的人才分享歌唱領域的觀念和想法，是辦理比賽與培訓的初衷。

張雅涵說，她從小愛唱歌但未受過訓練，去年朋友告訴她雲林縣政府舉辦「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」，她鼓起勇氣報名，最大收獲是從培訓課程確認了歌唱的自信。

第二屆「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」報名資格是15歲至35歲與雲林有過「連結」的青年都可參與，6月10日報名截止。