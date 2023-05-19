七大工業國集團（G7）峰會週五（19日）起3天在日本廣島舉行，針對莫斯科當局在烏克蘭發動的侵略戰爭將提出更多制裁俄國的行動。俄方也有動作，俄國政府週五宣布，總理米舒思京（Mikhail Mishustin）下周率團訪中，米舒斯京此行預計會晤中國國務院總理李強與國家主席習近平。

英國《金融時報》週二（16日）報導，米舒斯京與俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）將率代表團出席23日在上海舉行的俄中商務論壇。中國大陸外交部週五下午已正式宣布，俄羅斯聯邦政府總理米舒斯京應國務院總理李強之邀，下週三至週四（23日至24日）訪中。

美國有線電視新聞網週五報導，俄國官方說明，米舒思京這趟出訪，將與中方代表商討俄中兩國經貿領域合作議題，特別著重於工業、能源、運輸基礎設施、農業等領域的互動。

Russian premier, sanctioned tycoons to attend China trade event



Russian Prime Minister Mikhail Mishustin will lead a government delegation to China next week to attend a business forum along with tycoons who have been sanctioned as Moscow relies on Beijing to help it weather… pic.twitter.com/jtfrx15cRc — Spotlight on China (@spotlightoncn) May 17, 2023

在西方國家對俄羅斯實施制裁手段之後，俄國經濟狀況仰賴中方奧援後已有起色。中方在本月4日已宣布，俄羅斯在遠東的重要港口海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok），6月1日起成為中國東北吉林省貨物往南部浙江轉運的口岸。吉林省是內陸省分，並無海港，東緣有一小部分與俄羅斯接壤，海參崴距離兩國邊界不遠。

中國大陸外交部發言人汪文斌今說，俄中之間的合作關係「韌性強、潛力足、空間大」。