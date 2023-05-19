彰化縣花壇國小管弦樂團是學生音樂比賽的常勝軍。（校方提供／孫英哲彰化傳真）

社團演出也能登上大舞台！彰化縣花壇國小今晚7時於員林演藝廳舉辦「花 Happened 花壇國小社團成果展演」，由該校太鼓隊、管弦樂團、舞蹈、扯鈴、跆拳道、武術、烏克麗麗及心靈太極等社團輪番登台演出，呈現多元的藝文教育成果。

花壇國小校長卓訓德表示，藝文教育需要自小做起，鼓勵學校成立藝術性社團，並辦理各項藝文展演活動，讓小朋友也有機會登上員林演藝廳舞台，希望透過這些活動能將藝術教育向下扎根。

今晚展演的社團各個都大有來頭，成員也都臥虎藏龍，其中管弦樂團已五連霸蟬聯彰化縣學生音樂比賽管弦樂合奏國小B組第一名，並榮獲全國學生音樂比賽管弦樂合奏國小組冠軍。

該校太鼓隊榮獲彰化縣學生音樂比賽打擊樂合奏國小組第三名；跆拳道則在教育盃跆拳道錦標賽榮獲一金一銀二銅；心靈太極在教育盃太極拳錦標賽榮獲八法五步拳團體組第一名、五步拳團體組第一名。

有舞台才有人才！花壇國小鼓勵學生參加社團，並提供舞台讓學生揮灑展現自信及才藝，除了可讓彼此觀摩學習外，更讓所有平日在社團辛勤學習的學生們在台上的展現能得到欣賞者的共鳴，為自己的人生寫下精彩的一頁。