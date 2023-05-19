有香江第一美人之稱的關之琳，即使淡出影壇多年，一舉一動仍受到外界高度關注，60歲的她駐顏有術，身材也依舊凹凸有致，近日她到大陸出席活動，絕美狀態讓人驚呼連連。

關之琳近日到大陸出席活動，身穿一襲桃紫色的平口禮服，露出性感香肩，皮膚白皙緊緻，身材完全沒走樣，而她也親切和工作人員、媒體打招呼，並配合大家拍照，全程保持微笑，展現女神專業風範。

關之琳出席活動狀態超好。（圖／取自品牌方小紅書）

關之琳在無濾鏡美顏下，依舊美貌出眾。（圖／取自小紅書）

而活動後，不少當天受邀的賓客也在網上分享當天的盛況，在零修圖濾鏡下，關之琳依舊容光煥發、氣質出眾，絲毫看不出歲月痕跡，也不像已經60歲了，極致回春的顏值，讓網友都驚呼「皮膚有夠白」、「60歲這樣作夢都會笑」、「很多人60歲都沒有這麼好的狀態」、「還是很美」、「好多人30歲都沒有她美」。

關之琳是滿州皇族瓜爾佳氏後裔，該族的最大特點，就是專出傾國傾城的美女，而出生演藝世家的她，遺傳爸爸關山、媽媽張冰茜好基因，從小美到大，出道後以水靈大眼睛與獨特氣質聞名，即使出道多年，仍維持凍齡美貌和曼妙身材。