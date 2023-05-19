大陸委員會今表示，國人凌友詩擔任中共全國人民代表大會第14屆代表，涉及違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》(下稱兩岸條例)第33條第2項規定，案經內政部查處，並於5月11日裁處新臺幣50萬元罰鍰。

凌友詩2019年曾在大陸全國兩會期間高調自稱「平凡台灣女孩」，並稱：世界上只有一個中國，全中國的唯一合法代表政府是中華人民共和國政府。後來業遭內政部開罰50萬元。

陸委會指出，中共各級人民代表大會組織屬兩岸條例第33條第2項公告禁止之政治性機關(構)、團體，臺灣人民依法不得擔任職務或為其成員。中共當局長年營造對臺宣傳樣板，但無法獲得多數臺灣人民的認同，只會增加臺灣民眾的反感，中共的相關作為只是徒勞。

陸委會提醒，中共長期以零和思維對臺打壓、迄不放棄武力犯臺，其政治體制、社會環境更與臺灣及一般文明國家所認知的普世標準有很大的差異，國人赴陸就業生活及從事兩岸交流活動應注意遵守法令規定，以免誤蹈中共統戰陷阱，擔任可能危害我國家安全或利益之職務，不慎觸法而損及自身權益。