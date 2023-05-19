美國猶他州傳出一起狠心的家庭凶殺案。33歲的女作家里金斯（Kouri Richins）在丈夫死後自行出版一本童書《你和我在一起嗎？》（Are You with Me?），講述已故父親化身為天使，持續守護孩子的故事，希望能幫助3個年幼稚子走出悲傷。然而檢方最新的調查卻指出，里金斯涉嫌毒殺丈夫，幾年前甚至變更了他的壽險內容，目前已經依謀殺罪將她逮捕起訴。

Kouri Richins was celebrated for a children’s book she wrote about grief after her husband died. But now the mother of three is being accused of murdering Eric Richins. pic.twitter.com/TYuUGqtwuN — Inside Edition (@InsideEdition) May 9, 2023

綜合外媒報導，里金斯的丈夫、39歲的艾瑞克‧里金斯（Eric Richins，以下稱艾瑞克）出身地方望族，大學畢業後開了一家石造工程公司；里金斯則在房地產仲介公司上班。2022年3月，里金斯涉嫌在艾瑞克的雞尾酒中摻入正常劑量5倍的鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）。在此之前，她在丈夫不知情的狀況下，於2015至2017年為他買了4份壽險，理賠金額高達200萬美元（折合新台幣約6144萬元）。

里金斯（Kouri Richins）的丈夫出身望族，經營事業有成，一家人住在美國猶他州的高級住宅區（圖／美聯社）

里金斯上個月才受邀上電視，談論她寫的童書，「這本書描述孩子們和我去年經歷的各種情緒和悲傷…我想在夜裡讀故事給孩子們聽，卻遍尋不著合適的讀本，所以我想『那就自己寫吧』。」

如今劇情急轉直下，警方經過長達一年的調查，在本月8日逮捕了里金斯。一位不具名的女性毒販線民指出，里金斯曾在丈夫過世前，數次找她購買芬太尼和氫可酮（hydrocodone，一種鴉片類止痛藥）。當時里金斯說這些藥是要提供給客戶治療背痛使用。檢察官指出，里金斯於去年情人節第一次下手，在丈夫的三明治裡加入致命毒物，但並未成功謀殺丈夫；後來她又找上毒販購買更強的藥物。