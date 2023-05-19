美國猶他州傳出一起狠心的家庭凶殺案。33歲的女作家里金斯（Kouri Richins）在丈夫死後自行出版一本童書《你和我在一起嗎？》（Are You with Me?），講述已故父親化身為天使，持續守護孩子的故事，希望能幫助3個年幼稚子走出悲傷。然而檢方最新的調查卻指出，里金斯涉嫌毒殺丈夫，幾年前甚至變更了他的壽險內容，目前已經依謀殺罪將她逮捕起訴。

綜合外媒報導，里金斯的丈夫、39歲的艾瑞克‧里金斯（Eric Richins，以下稱艾瑞克）出身地方望族，大學畢業後開了一家石造工程公司；里金斯則在房地產仲介公司上班。2022年3月，里金斯涉嫌在艾瑞克的雞尾酒中摻入正常劑量5倍的鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）。在此之前，她在丈夫不知情的狀況下，於2015至2017年為他買了4份壽險，理賠金額高達200萬美元（折合新台幣約6144萬元）。

里金斯（Kouri Richins）的丈夫出身望族，經營事業有成，一家人住在美國猶他州的高級住宅區（圖／美聯社）
里金斯（Kouri Richins）的丈夫出身望族，經營事業有成，一家人住在美國猶他州的高級住宅區（圖／美聯社）

里金斯上個月才受邀上電視，談論她寫的童書，「這本書描述孩子們和我去年經歷的各種情緒和悲傷…我想在夜裡讀故事給孩子們聽，卻遍尋不著合適的讀本，所以我想『那就自己寫吧』。」

如今劇情急轉直下，警方經過長達一年的調查，在本月8日逮捕了里金斯。一位不具名的女性毒販線民指出，里金斯曾在丈夫過世前，數次找她購買芬太尼和氫可酮（hydrocodone，一種鴉片類止痛藥）。當時里金斯說這些藥是要提供給客戶治療背痛使用。檢察官指出，里金斯於去年情人節第一次下手，在丈夫的三明治裡加入致命毒物，但並未成功謀殺丈夫；後來她又找上毒販購買更強的藥物。

文章來源：Utah kids’ book author accused in husband’s killing changed life insurance policies, prosecutors say
文章來源：Author promoted grief book for children on TV before arrest for husband’s murder
文章來源：Eric Richins, whose wife is accused of killing him, ‘hoped to keep his family together,’ spokesperson says

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