中信兄弟吳哲源18日先發投到第2局突然出現手沒有力氣的情況，投手教練王建民透露初步檢查結果為挫傷，需要時間休息，因此先把他降下二軍，另外同時也下放泰樂，主要是希望他利用這段時間朝先發做調整。

吳哲源昨天在2局下面對林哲瑄時，投出的第2球後突然出現右手無力的情況，教練、防護員上前評估後決定換投，由魏碩成接替登板，也因為先發投手突然出狀況，打完9局扣除先發投手，兄弟牛棚只剩謝榮豪1人。

總教練彭政閔表示，吳哲源有去檢查，目前需要一些時間休息，詳細傷勢還需要進一步觀察，「可能先跳過1次，看復原狀況如何再做後續評估，等二軍教練團那邊回報。」今天兄弟將吳哲源、泰樂降下二軍，拉上徐基麟、李吳永勤。

因為吳哲源突然受傷，兄弟先發輪值少1人，「恰總」表示，目前心裡已有幾位人選，但現階段是先把本周賽程完成，「當然金恩也是可能人選，昨天佛斯特教練有去看他比賽，正式報告還在做，有大致跟我說一下他的狀況。」

王建民則說：「防護員回報哲源差不多是1個禮拜不能丟，慢慢回來的話可能也需要一些時間，但現在也不需要太趕，去年他丟滿多局的，可能對身體負擔比較大。」

王建民也提到，目前可接替吳哲源的有滿多選項，像是金安、魏碩成、陳柏豪都是可能的人選，「但就等比賽接近時再跟恰哥討論。」

此外，針對洋投泰樂的定位也做出調整，將會回到先發做調整，王建民說：「剛剛也有跟他聊一下，他說現在每天待在牛棚，雖然他自己覺得可以，但要丟球時手會不太聽使喚，現在會先幫他調整回先發。」