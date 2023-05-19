台灣運彩T1聯盟總冠軍賽19日都打到第3戰了，可是台南台鋼獵鷹到現在都還沒排出他們例行賽最常用的「三大」洋將陣容，也就是布拉、德古拉與阿修羅同時登錄的陣容，獵鷹總教練劉孟竹說：「我們還在找尋贏球方式，或許G4就會用了！」

獵鷹在總冠軍賽G1排出德古拉、阿修羅與威樂斯，布拉輪休；來到G2變成布拉、德古拉與威樂斯，阿修羅輪休；今天的G3，換成布拉、阿修羅與威樂斯上場，德古拉輪休，就是怎樣都看不到他們在總冠軍賽排出「三大」陣容對付新北中信特攻。

「我們洋將的高大身材，是我們優勢，可是一旦碰上沒有裁判『愛護』的狀況，這反而變成弱勢，畢竟他們退防太慢，特攻又是進攻速度很快的球隊，」劉孟竹說，「其實我們在G2就要換回三大洋將了，沒想到阿修羅那天突然腸胃炎吊點滴，只好讓他輪休。」

劉孟竹強調，獵鷹還會繼續找尋最佳贏球方式，「我們會在練球努力找出各種狀況的解決方式，且針對特攻的進攻去設計，畢竟我們有時守得很好，有時卻守不好，這也是我們還沒辦法贏球的主因，因為前兩場我們漏防的時間比守好的時間多。」