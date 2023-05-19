華府一級智庫加圖研究所（Cato Institue）專家分析，美國聯邦政府正面臨著一個嚴重的問題，目前美國每年所需支付的國債利息（不含本金償還），已經超過了軍事預算。在這種情況下，進一步增加其他「非國防領域」的支出可能會對國家的財政穩定造成威脅。連億萬富翁馬斯克（Elon Musk）都發推文感嘆，利息超過國防預算是一個重大指標。要知道，美國軍事支出是世界第一大，將近佔全球軍事支出1半，國債上限調不調，似乎也沒什麼差了。

據加圖研究所分析文，援引去年《華盛頓郵報》報導——2022年的政府債務的總利息支出，將會在2023財政年達到近5800億美元（約新台幣17.7兆），而最近結束的2022財年則為3990億美元（約新台幣12.2兆）」請注意，這是去年的報導，今年惡化程度遠超過去年預估。

Interest payments on national debt exceeding defense spending is a mind-blowing threshold to pass — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2023

坦森德集團（Townsend Group）的詹克（Red Jahncke）警告，考慮到美債目前由美聯儲（FED）持有的數量：「在2022年5月31日結束的12個月內，聯邦債務的總毛利率成本為6660億美元（將近20兆新台幣）。

如果我們考慮到即將到期的短期公債（T-Bill）和到期票據（maturing notes）的額外利息，這個數字將升至8630億美元（約新台幣26.4兆）。這是一筆驚人的開支，而2022年國防預算為7460億美元（約新台幣22.8兆）；醫療保險開支則為7000億美元（約新台幣21.4兆）這邊要提醒讀者的是，這只是美國聯邦政府需要償還的利息部分，還不包含本金、不包含本金，不包含本金。

彼得森基金會（Peter G. Peterson Foundation）估計，未來十年的利息支付將達到8.1兆美元（約新台幣248兆）平均每年8100億美元（約新台幣24.8兆）。

預計到2032年，美債利息將達到每年約1.2兆美元（約新台幣36.7兆），同樣超過預期的軍事開支。

到本世紀中葉，利息成本將超過社會安全和醫療保險和國防預算的總和，佔總收入的40%。當然，利息支付是優先支付的，是國會無法改變的法律義務（除非拒絕履行聯邦債務義務）

文章進一步指出，如果不採取積極的措施來解決財政赤字和國債問題，美國的財政狀況可能會變得更加不穩定。過度依賴舉債並支付高額利息將對經濟增長產生負面影響，限制政府在其他重要領域的投資和支出。