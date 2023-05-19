廣州南沙鄰近港澳的地理優勢，吸引從先進製造到生物醫藥等企業選擇到當地設廠投資，其中日本知名車廠豐田（TOYOTA）於當地建有在日本境外的最大工廠，年產量可達千萬輛汽車。然而，面臨消費需求不足、晶片持續短缺等課題下，當地在推動疫後經濟復甦的道路上仍有許多挑戰。

2022年6月，大陸國務院印發《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，訂下至2025年，地區生產總值力爭達到3000億元（人民幣，下同）的目標；也明確將南沙打造成立足灣區、協同港澳、面向世界的重大戰略性平台。

同時，官方亦對當地符合條件的鼓勵類產業企業，減按15％的稅率徵收企業所得稅。優惠目錄行業包括高新技術重點行業、資訊技術、新進製造、生物醫藥、新能源與新材料、航運物流、現代服務業、金融業8大類140條。其中，符合條件的高新技術重點行業企業虧損結轉年限最高可延長至13年。

豐田汽車與廣州汽車集團各出資50％組建的廣汽豐田公司，其南沙廠區是豐田在日本境外的最大生產基地。圖為廠區4號生產線一隅。（朱紹聖攝）

豐田汽車與廣州汽車集團各出資50％組建的廣汽豐田公司，其南沙廠區是豐田在日本境外的最大生產基地，2021年產值達1153億元，占南沙汽車產值7成以上，也吸引集聚40餘家零件企業。產品線涵蓋燃油車、HEV（混合動力車型）、EV（電動車型）、PHEV（插電式混合動力車型），第5生產線生產全新EV平台純電動新能源汽車，已於2022年7月投產。

然而，公司員工簡報時表示，展望2023年，廣豐生產經營面臨市場競爭愈發激烈，汽車消費復甦尚待時日、晶片持續短缺等課題。2023年第1季，在購置稅優惠政策退出、汽車消費需求不足、終端市場價格混亂，導致消費者觀望情緒加重的形勢下，行業整體零售同比下降13.4％，其中新能源車同比增長22.4％，燃油車同比下降23.3％。

此外，專注於生物醫藥及醫療器械產業投資的育成平台「廣東醫谷」成立於2014年，坐落在南沙自貿區核心區域，毗鄰南沙港。目前園區已引進醫療企業300多家，涵蓋生物醫藥、基因編輯、疫苗、免疫治療、高端醫療器械、幹細胞、醫療產業基金等各個細分領域。

被問及廣東醫谷園區內目前是否有台灣企業，園區人員表示，目前有一家研發基因編輯等業務的台灣公司有意進駐，但因過去3年疫情關係受阻；目前正在協調讓相關研發器材、人員盡快進駐。