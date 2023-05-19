和泰車第一季賺逾50億元，較去年同期成長18％，每股純益高達9.27元，創新高價，由於雙品牌TOYOTA及LEXUS新車銷量續揚，4月表現持續維持雙位數成長，單月獲利成長幅度擴大至25％。

和泰車股價在連日飆漲並於18日創865元天價後，19日回跌至850元，跌幅1.73％。不過，在台股排名當中，仍維持第12名，在傳產股中仍僅次於亞德客，續居傳產股后。