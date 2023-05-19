七大工業國集團（G7）峰會19日上午在日本廣島市開幕。據共同社報導，G7首腦參觀了和平紀念公園內的原爆資料館，包括擁核國家美英法在內的G7首腦一同造訪尚屬首次。擔任峰會主席的首相岸田文雄有意讓各首腦理解1945年8月6日被投下原子彈造成的慘劇，為實現「無核武世界」創造條件。

上午10時30分左右，岸田文雄與夫人岸田裕子一同在廣島市和平公園內，逐位迎接G7各國首腦的到來。G7峰會由此開幕。隨後，包括美國總統拜登、英國首相蘇納克、法國總統馬克宏等各首腦，首先參觀了廣島和平紀念資料館。各首腦一同停留的時間約為40分鐘。其間可能還與原爆受害者進行了會面。此後，一行人員來到公園內的原爆慰靈碑獻花，並植樹。

G7各國首腦來到廣島和平紀念公園內的原爆圓頂館前參觀。（圖／路透社）

原爆資料館展示照片等，傳遞被投下原子彈前後廣島市的景象、原子彈爆炸的威脅、受害的真實情況。岸田18日晚表示：「希望向世界強有力地發出G7對和平的承諾。」

共同社報導說，2016年4月在廣島召開G7外長會議時，G7外長也一同參觀了資料館，並向慰靈碑獻花。同年5月，訪日出席G7伊勢志摩峰會的美國時任總統歐巴馬也造訪了資料館，但G7首腦一同參觀尚無先例。

和平紀念公園內還有原爆圓頂屋。原爆圓頂館是位於廣島市中心、元安川河畔的建築遺址。1945年8月6日，美軍以原子彈轟炸廣島，爆炸中心附近的建築物幾乎全數被夷為平地，僅此建築勉強屹立沒有完全傾倒。今日的原爆圓頂被作為該起事件的紀念物而獲得保存，屬廣島和平紀念公園的一部分。1996年聯合國教科文組織將此列為世界遺產。

本次廣島峰會是首次在遭受過原子彈轟炸的城市召開的峰會，且成員國中也有核武持有國，因此G7發出的訊息將備受矚目。廣島峰會除了首腦宣言之外，還將聚焦核裁軍首次發表聲明，該聲明草案已經曝光。草案對俄羅斯的核威脅提出譴責，並對中國增強核戰鬥力表示關切。草案還提出，為持續削減全球的核武器，將堅持《禁止核子擴散條約》（NPT）體制。