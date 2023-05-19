有些人的外表與內在差很大，平時不喜歡打扮，甚至給人邋遢的感覺，但他們內心卻很純潔。《搜狐網》分享3個不注重外表的星座，但卻有精神潔癖，個性善良又樂於助人，無法接受品格有缺失的人，非常有正義之氣。

1、水瓶座

水瓶座很注重個人形象，在外人面前會呈現最完美狀態，但一個人待在家或到沒熟人的環境，就會放開自我，完全沒形象可言，不但不喜歡洗頭，就連吃飯都嫌麻煩，不過面對情感卻有精神潔癖，對於朋友與伴侶都是如此，絕不單純用外表看人，而是深入了解內在，看對方有沒有品味等，身邊朋友雖然較少，但各個都很真誠。

2、摩羯座

摩羯座不是很在乎外在，平時不會花太多時間打扮，比較看重個人的修養，不僅有智慧又有格局，從不會因一個人外表光鮮，而去極力討好對方，或因一個人的落魄而遠離，對於感情的標準，取決於一個人的精神，摩羯座善良又樂於助人，希望能遇到與他們性格相仿的人，不會為了一己私利而去陷害他人。

3、牡羊座

牡羊座個性大剌剌，不在乎外表有什麼瑕疵，對於他們而言，外在不是他們吸引別人的關鍵，牡羊座因不拘小節與陽光的性格，收穫好人緣，容易成為人群焦點，而且一身正氣，不允許別人做不光明的事情，一談及精神層面問題，會發現他們的標準很高，無法容忍人品缺陷，心中始終保持著一片淨土。