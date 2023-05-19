綜合港媒報導，港交所公告指出，在雙櫃檯模式下，投資者可以互換同一個發行人發行的港幣櫃檯證券及人民幣櫃檯證券。兩個櫃檯下的證券屬於同一類別證券，因此兩個櫃檯的證券可以在不改變實益擁有權的情況下相互轉換。

香港交易所集團行政總裁歐冠升表示，雙櫃檯模式不僅將為發行人和投資者提供更多交易選擇，也將豐富人民幣產品生態圈，鞏固香港作為全球最大離岸人民幣中心的地位，進一步推動人民幣國際化。