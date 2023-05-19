香港信報報導，離岸價（CNH）一度跌破7.07，最低至7.0750，截至下午4時54分，離岸價報7.0323，在岸價報7.0222。官方19日開出的中間價報7.0356，較18日大跌389點，創2022年12月5日以來新低。

交易員指出，19日人民幣中間價順勢衝破7，表明監管層對此並無明顯不滿，基本面看，美國經濟表現穩健，大陸則明顯乏力，這些都不利於人民幣表現。不過，本輪調整應是布局套保的良機，畢竟大陸經濟仍在復甦軌道上。