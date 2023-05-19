香港信報報導，離岸價（CNH）一度跌破7.07，最低至7.0750，截至下午4時54分，離岸價報7.0323，在岸價報7.0222。官方19日開出的中間價報7.0356，較18日大跌389點，創2022年12月5日以來新低。
交易員指出，19日人民幣中間價順勢衝破7，表明監管層對此並無明顯不滿，基本面看，美國經濟表現穩健，大陸則明顯乏力，這些都不利於人民幣表現。不過，本輪調整應是布局套保的良機，畢竟大陸經濟仍在復甦軌道上。
人民幣兌美元在岸價（CNY）早段一度跌破7.06，最低至7.0602，最終在岸價收盤升59個基點，本周累計跌1.04％，創3個月來最大單周跌幅。人民幣兌美元在岸價收報7.0235，較18日下午4時30分收報7.0294，升59個基點或0.08％，較晚上11時30分最後成交價7.0370，走強135個基點。
香港信報報導，離岸價（CNH）一度跌破7.07，最低至7.0750，截至下午4時54分，離岸價報7.0323，在岸價報7.0222。官方19日開出的中間價報7.0356，較18日大跌389點，創2022年12月5日以來新低。
交易員指出，19日人民幣中間價順勢衝破7，表明監管層對此並無明顯不滿，基本面看，美國經濟表現穩健，大陸則明顯乏力，這些都不利於人民幣表現。不過，本輪調整應是布局套保的良機，畢竟大陸經濟仍在復甦軌道上。
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