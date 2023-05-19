俄烏戰爭衝突仍持續，根據《俄新社》報導，一位俄羅斯議員卻提議，俄羅斯應向中國大陸買回烏克蘭賣給它的蘇聯時期航艦「瓦良格號」，也就是現今的「遼寧號」。台大教授左正東不禁表示，俄羅斯要把錢這樣用嗎？

左正東18日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》表示，問題是俄羅斯要把錢這樣用嗎？今年初IMF和其他一些國際經濟組織所做的一些報告，俄羅斯去年在全球各主要的國家裡頭，經濟衰退是最多的，今年它的復甦力雖然也很強勁，但還是沒有辦法回到去年的水平。

左正東接著指出，現在對俄羅斯來講，最迫切的任務應該是恢復經濟，也就是要恢復生產，俄羅斯跟中國大陸的依賴關係應會快速提升。俄羅斯變成中國大陸的第9出口市場，因俄急切需要來自中國大陸各項的高端產品，比如3C、ICT等。

針對「遼寧號」的前身「瓦良格號」，前立委雷倩曾在中天新聞《國際直球對決》分析說，「遼寧號」的前身，是烏克蘭為俄羅斯所建造的，有很長一段時間幾乎被當成廢鐵，然後最後再運回中國大陸。很多人說它是廢鐵，回來有什麼用？其實，一艘航空母艦裡面要有人、有武器、有艦載機、有彈藥，這是一個非常複雜的體。而在那麼複雜的情況下，有了遼寧艦，就幫大陸航母作為起來的第一步，而現在大陸航母也已經突飛猛進了。