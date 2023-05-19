國民黨桃園市平鎮、龍潭第5選區立委黨內初選電話民調，將於5月28至30日登場，立委呂玉玲與市議員黃敬平連日辦理問政說明會與相關活動，爭取選民支持。呂今邀請民眾黨前立委蔡壁如、市議員舒翠玲共辦「新世代女力論壇」，外界關注是否象徵藍白合作一環，蔡表示，已不碰政治一陣子，僅以過去立院好同事身分出席；呂則說，今是邀集關注社會議題人士一同討論，讓社會更好。

桃園市國民黨立委第5選區初選競爭激烈，原本的三腳督戰況，自舒翠玲退選後，由呂玉玲和黃敬平2人，爭取這張門票，2人各自也勤走地方，爭取鄉親支持。今日新世代女力論壇在平鎮福林宮辦理，約200人參與，除蔡壁如跨黨派支持外，幾經思慮後決定訴諸黨內團結的舒翠玲，也友情力挺。

國民黨立委呂玉玲19日邀請甫退出初選的市議員舒翠玲與民眾黨前立委蔡壁如，辦理新世代女力論壇。（蔡明亘攝）

國民黨主席朱立倫日前提到，要整合非綠聯盟，外界關注今日藍白合體，是否為未來合作契機？蔡壁如說，她已不碰政治一陣子，今不是代表白色，強調自己是以呂玉玲過去的好同事身分站台，且彼此都是斜槓媽媽，對於呂爭取連任給予鼓勵，今天單純以媽媽角色和民眾聊聊社會上關心的事。

呂玉玲表示，今天女力合體，3人都是媽媽，把家顧好就是最大心願，到此與鄉親探討環保議題，就是不願看到生態遭到破壞，別讓下一代只能在書中知道土地原本面貌。她也說，讓孩子有優質的教育環境是她從政初衷，未來她會與桃市府合作，向教育部爭取預算，讓桃園孩童從學前教育的年紀就能比照大班，享有相關補助，減輕年輕人養兒育女負擔。

至於日前退選之際曾提及「會支持能團結的人」，舒翠玲也說，無論她退選與否都是國民黨員，站在黨的立場都希望好人才能出線，不管是誰，最能團結為人民著想都是她支持的對象。台灣政治太強調顏色，對正確的事都應屏除黨派成見和利益，大家團結合作，今就是一場為人民團結合作重要的論壇。