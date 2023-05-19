王陽明、禾浩辰、王彩樺、蔡昌憲今（19日）出席衛視原創《神秘五金行》特映會，聊起母親節禮物時，王陽明透露送岳母蔡麗娜300萬的7人座名車，「我給車子，她自己有司機」，表示岳母對他非常好，這幾年只要遇到的困難，岳母都第一個跳出來力挺，甚至還幫他與蔡詩芸照顧小孩，「說實話比我媽媽對我更好，有她非常地Lucky」，聽得王彩樺直誇王陽明很孝順。

岳母收到大禮當下反應如何？王陽明說她開心到發文，最近頻在社群媒體發美照，笑說：「我覺得她已經快當網紅了」。至於老婆，王陽明則送鮮花，當場被媒體虧「差太多了吧」，王彩樺立刻開玩笑幫腔說「花都是用錢折的，有美金、有台幣」。

換蔡昌憲回答送老婆什麼禮物時，王彩樺竟大喊他的空姐老婆Vivian很愛用「情趣用品」，原來是，王彩樺想替蔡昌憲宣傳一下副業。據悉，蔡昌憲疫情期間看準「宅經濟」潛力，便開始經營水餃、日本健身器材代理等副業，後來和朋友一起集資500萬投資情趣用品，1年營業額破億。而蔡昌憲砸2000萬購入三重區、30多坪的房屋將於6月初交屋。

王彩樺表示，某次跟蔡昌憲夫妻約吃飯前，問他是不是該送她一支「小香蕉」，蔡昌憲爽快答應，結果吃飯當天，蔡昌憲老婆突然拿出一支，幽默說：「彩樺姊這支本來是我要用的，因為我們家只剩這支，所以我把這支讓給妳。」此話一出，羞得蔡昌憲趕緊解釋：「我老婆比較愛開玩笑。」

《神秘五金行》即將於5月20日起，每周六晚間8點衛視中文台全台首播、Disney＋同日晚上10點精采上線及台視隔周日晚上8點播出。