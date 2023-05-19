台中市大雅區塔蓮溝下游段護岸部分區段為土堤護岸，年久又因豪雨洪水沖刷，造成崩壞及農地土壤流失，經立委楊瓊瓔及市議員吳呈賢成功爭取1428萬元經費，19日舉行施工規畫說明，預計7月初進場施作，力拚11月底完工。

陳情農民表示，每逢大雨都要擔心塔蓮溝土堤持續崩塌，不僅造成農地流失並且沖毀農作物。上楓里里長鄧兆堂說，10年來向相關單位反映都不了了之，現在終盼到曙光，希望護岸工程盡速完工，保障農民財產安全。

吳呈賢強調，每逢大雨確實溝水都會淹過土堤，沖毀周邊耕田，且堤岸高度不足，下雨後土壤流失日益嚴重，易生雜草影響排水通暢，因此去年8月和楊瓊瓔委員要求水利局辦理測設爭取中央水利署應急工程補助。

水利署第三河川局副局長劉敏梧表示，塔蓮溝下游段護岸仍為土堤排水段，屬於區域性排水的瓶頸，若沒有疏通解開，淹水時易影響居民身家安全。

台中市水利局主祕林志鴻指出，應急改善工程2月已核定，總經費1428萬6000元，其中水利署補助1000萬元，市府自籌428萬6000元，預計7月進場施作。

大雅區塔蓮溝下游段土堤護岸致崩壞，立委楊瓊瓔19日前往會勘。（陳淑娥攝）

楊瓊瓔說，大雅上楓里塔蓮溝下游左岸將設置石籠護岸長度約167公尺，全段渠道內雜木及淤積清除約306公尺，並加強現有護岸基礎掏空填補長度約55公尺，讓兩岸農田不再受沖刷流失之險，可大大增加河道安全，最重要是能避免土坡持續滑落，造成河道淤塞阻礙水流，同時提供安心耕作的田地。