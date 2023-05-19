前民進黨立委郭正亮今（19）日宣布退出民主進步黨，他在接受平秀琳專訪時指出，他所寫的172字聲明，是字字珠璣！

郭正亮直言，他對中天被停播的過程非常了解，雙標、不符比例原則，而且也沒有到停照的程度。而陳耀祥連續10次敗訴，還不認；另包括用1450、網路認知作戰來搞別人，以前都沒有的。

郭正亮強調，這是對自由民主有雙標！

郭正亮表示，台北市黨部的程序開始進行了，目前執委會接到檢舉案，「要求開除我」，執委會已經通過決議了，按照程序要送到市黨部的評委會，評委會通過之後再送到中評會。事實上這個檢舉案過去就有，「我知道吳怡農就沒有處理！」

至於為何消息掌握的這麼密切？是有臥底在台北市黨部嗎？郭正亮停2秒驚訝回應說，「我有民進黨的朋友，會意外嗎？真是奇怪欸！我是將近30年的黨齡，我們當然會有民進黨的朋友，也會有人關心你。」

前民進黨立委郭正亮今（19）日宣布退出民主進步黨，聲明全文如下：「獲悉台北市黨部於5月16日以有人檢舉損害本黨聲譽為由開除本人黨籍，目前正移送評委會處理中。本人對此無意爭辯，尊重黨部決議，聲明即日起，本人自行退出民主進步黨。道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言。惟願堅持自由民主、追求清廉勤政、謀求兩岸和平的同志，能不斷回顧從政初心，經常自我反省，面對現實落差，提出務實解方，才對得起關切台灣前途的廣大民眾。郭正亮」