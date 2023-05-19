網路借貸媒合平台im. B詐騙案層出不窮，被爆料指im.B位在宜蘭的大本營是民進黨立委陳歐珀競選後援會與服務處，質疑陳歐珀與詐騙集團有掛勾。民進黨發言人張志豪表示，當事人已經送交自陳書至廉政會，希望廉政會盡速處理。同時也呼籲檢調積極偵辦此案，讓真相早日水落石出。

民進黨重申，倘若有任何不法或涉及違法之情事，黨會按照法律及黨內規定處理。

對此，陳歐珀今也出面向各界鞠躬道歉，強調他絕對沒有參與詐騙，他也已向民進黨中央黨部遞出自陳書證明清白。