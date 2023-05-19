台中市和平區平等里環山部落周邊日前因森林大火，燒毀該部落飲用水供水管線，造成當地民眾日常生活不便，經廠商趕工搶修並重新配管後，19日舉行通水典禮，恢復供給部落160戶民生用水。部落民眾打開水龍頭看到有水都非常開心，感謝地方民代與市府的大力協助。

經發局長張峯源說明，昨日市長盧秀燕啟動和平專案，特別關心大梨山地區農業及地區發展，為改善大梨山地區簡易自來水系統佈建，經發局以「大梨山地區簡易自來水系統佈建」為題進行專案報告，說明經發局自109年起至今，針對大梨山地區，包括慈恩、松東、佳陽社區、松茂簡易自來水改善工程及此次環山緊急修復工程，已爭取補助經費約4446萬8000元，改善嘉惠逾370戶居民，提供當地居民更穩定的用水。

張峯源表示，此次修復工程投入148.5萬元經費，沿既有林道（農路）並避開原燒毀路段，修復1.1公里配水管線（HDPE管）、排砂閥、釋氣閥及其他水源取水設施；另外，施工期間適逢春雨報到，施工人員甚至涉水跨越野溪搬運管材，更添施工困難度；為讓部落民眾盡速有水可用，市府在考量施工安全及兼顧搶修時效下，順利以8天完成修復，原預計4月底前完成搶修，提早於4月24日晚間恢復供水，解決部落用水問題。

經發局說明，市府相當重視山城地區供水的水質及穩定性，每年至少編列600萬元以上經費修繕及維護山城地區簡易自來水系統，環山地區因管線老舊，每逢災後即常有破損情形，多數需由居民跋山涉水到源頭搶修，對當地管委會負擔甚重。

此外，今年針對改善環山部落用水問題，已獲經濟部水利署核定「環山簡易自來水工程」經費1189萬元（經濟部水利署補助經費約772.85萬元，其餘配合款由地方負擔約416.15萬元），主要汰換水源至部落間的管線，期盼在不同環境下生活的市民，都能在生活用水方面得到相應的照顧。