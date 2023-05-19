八大《世界第一等》睽違3年重啟環遊世界旅程，主持人唐振剛搭檔潘君侖首站前往泰國，挑戰公路自駕旅行，唐振剛立刻展現他的人脈實力，幸運借到泰國最流行的復古皮卡車當交通工具，但出發前一刻車子竟熄火無法啟動，兩人狼狽用手推車，好不容易準備上路，潘君侖忐忑不安，便向唐振剛開玩笑說：「你先出去繞一圈，回來再載我，如果這車完好無缺我再上車。」

《世界第一等》這次製作單位以全新的類實境拍攝，將泰國人文風情以不同視角呈現給大家。抵達泰國的首要任務是體驗泰國傳統捕撈，到潮間帶捕捉大型瀨尿蝦，唐振剛、潘君侖一下船就驚覺不對勁，因為泥濘深度高至胸口，猶如要挑戰「泰版天堂路」，令人寸步難行，潘君侖決定一鼓作氣，帥氣說：「我要讓這邊的人都認識潘君侖！」

唐振剛（右）、潘君侖捕捉大型瀨尿蝦。（八大提供）

只是抬腿走不到十步馬上累得倒地，潘君侖不禁大喊：「媽媽，怎麼這麼難走！」除此之外，唐振剛還險遭生性兇猛的瀨尿蝦襲擊，讓正在對鏡頭講解的他滿嘴泥巴。嚴峻的挑戰直到完成後兩人才得以放鬆，甚至苦中作樂，利用泥濘地形模仿起麥可傑克森經典45度傾斜姿勢。

此外，唐振剛與潘君侖也體驗當地採收榴槤工作，農民說明採收方式要拿著布袋在樹下接榴槤，潘君侖一臉不敢置信：「你有沒有講錯？用布袋接椰子的話我可以，榴槤的話…小剛哥很會、很強。」突如其來的「推託」讓唐振剛愣了一秒，隨即展現霸氣模樣，笑著回應：「好啦，我來！有危險的哥先來。」

一度擔心沒接到就會被榴槤毀容的唐振剛，不忘先提醒潘君侖：「要記住我最帥的樣子。」隨後，農民還加碼讓兩人參觀深達地下五層樓的魚塭，獵捕奇特大頭白鯰魚，唐振剛、潘君侖立馬化身蜘蛛人潛入地底，唐振剛則被地底下的奇景震驚不已，直說：「我拍過這麼多魚塭，沒看過像這邊的養殖池！」